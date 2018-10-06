Госдеп США в 2018 финансовом году выдал разрешения на продажу за рубеж вооружений на $70 млрд

Алматы. 6 октября. КазТАГ – Госдепартамент США в 2018 финансовом году выдал разрешения на продажу за рубеж вооружений на $70 млрд, сообщает ТАСС.

«Госдеп выдал разрешения на продажи оружия и военной техники иностранным государствам на сумму в $69,7 млрд в прошлом 2018 финансовом году (начинается в США с 1 октября)», — говорится в сообщении со ссылкой на газету Defence New.

Как отмечается, в соответствии с национальным законодательством разрешения выдает внешнеполитическое ведомство, о чем обычно сообщает управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security and Cooperation Agency). Американская администрация при этом уведомляет Конгресс США о принятом ею соответствующем решении.

Уточняется, что законодателям предоставляется 30 дней на изучение нового военного контракта и его возможное блокирование. Однако впоследствии по ходу переговоров цена и количество оружия и техники могут меняться. Президент США Дональд Трамп выступает за активизацию продаж американского оружия иностранным государствам, тем не менее объем одобренных Госдепартаментом сделок в 2017 финансовом году был выше — $75,9 млрд.

«Всего внешнеполитическое ведомство утвердило свыше 70 контрактов. Так, больше всего было одобрено запросов из стран Европы — 31 на $37,34 млрд. На втором месте страны Ближнего Востока — $22,12 млрд с 23 контрактами, следом идут государства Азиатско-Тихоокеанского региона с $8,85 млрд и 12 сделками», — отмечается в сообщении.

По данным издания, крупнейший по стоимости в 2018 финансовом году контракт был заключен с Саудовской Аравией на $15 млрд, королевство закупало зенитный ракетный комплекс THAAD. После идет Польша, которой в ноябре 2017 года американская администрация приняла решение продать системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) Patriot в конфигурации 3+ на общую сумму порядка $10,5 млрд. На третьем месте — Бельгия с военным контрактом на приобретение многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II стоимостью $6,53 млрд, затем Швеция (Patriot на $3,2 млрд) и Япония (палубные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye на $3,2 млрд долларов).

Всего Госдепартамент одобрил 15 военных контрактов, сумма которых превысила $1 млрд. Ранее Пентагон сообщил, что к концу августа финансового 2018 года США подписали сделки на продажу оружия и военной техники за рубеж в размере $54,45 млрд по сравнению с 41,93 млрд в 2017 финансовом году. Разница с объемом одобренных Госдепартаментом контрактов может объясняться снижением цены на заключительной стадии переговоров, а также их незавершенностью.

В начале марта Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму в $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в январе заверял, что это оружие не будет использовано в Донбассе.