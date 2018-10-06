Алматы. 6 октября. КазТАГ – Военные медики Казахстана и Японии обменялись опытом по выполнению миротворческой миссии в рамках ООН, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«В Алматы на базе Центра военной медицины министерства обороны РК прошел военно-медицинский семинар представителей медицинских служб министерства обороны РК и Сил самообороны Японии. Военно-медицинские специалисты обменялись мнениями по организации медицинского обеспечения подразделений, направляющихся выполнять миротворческую миссию в рамках ООН, а также затронули вопросы организации оказания неотложной и скорой медицинской помощи в военно-медицинских учреждениях», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, в работе семинара приняли участие японская делегация военных врачей Сил самообороны Японии во главе с госпожой Чинатсу СУЗУКИ – заместителем начальника управления международной политики департамента оборонной политики министерства обороны Японии, казахстанскую сторону представляли преподавательский состав Центра военной медицины МО РК и представители военно-медицинской службы Вооруженных Сил РК.

Отмечается, что данные совместные занятия являются очередным мероприятием международного сотрудничества военных медиков, позволяющие перенять зарубежный опыт в медицинском обеспечении войск и организации подготовки военно-медицинских специалистов.

«По завершении встречи стороны обсудили возможность участия представителей Сил самообороны Японии на конференции Международной ассоциации Учебных центров ПИМ (IAPTC), которая состоится в г. Астана в 2022 г. Японская сторона в свою очередь выразила заинтересованность в наращивании дальнейшего сотрудничества с МО РК», — резюмируется в сообщении.