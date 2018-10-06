Алматы. 6 октября. КазТАГ – Google Chrome в ближайшее время прекратит работать на 32 млн аndroid-устройств, сообщают «Известия».

«Браузер Google Chrome в ближайшее время прекратит работать на 32 млн аndroid-устройств. Это связано с тем, что некоторые гаджеты работают на базе системы Android 4.1-4.3 Jelly Bean. Браузер пока поддерживает эти требования, но в скором времени у Chrome пропадет такая возможность», — говорится в сообщении со ссылкой на портал IXBT в субботу.

Как отмечается, сейчас минимальным уровнем API для Chrome является Android 4.1, но вскоре требования повысятся до Android 4.4 KitKat.

Уточняется, что устаревшая система установлена на 3,2% устройств на базе Android. Если учесть, что в использовании на данный момент находится около 1 млрд гаджетов, то 3,2% составляют 32 млн устройств.

Ранее 2 октября сообщалось, что корпорация Google запустила сервис Project Stream, который позволяет запускать видеоигры в браузере Chrome. Первой компьютерной игрой, поддерживаемой Project Stream, стала Assassin’s Creed Odyssey от компании Ubisoft.