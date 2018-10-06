Алматы. 6 октября. КазТАГ – Махинации с биткоинами нанесли французам ущерб в 31 млн евро, сообщает Trend.

«Французские держатели накопительных банковских счетов понесли ущерб с начала нынешнего года в 31 млн евро в результате действий мошенников, обещавших им доход от вклада денег в биткоины», — говорится в сообщении газеты Le Parisien по сведениям, полученным от французского Комитета по контролю за финансовыми рынками.

Как уточняется, от махинаторов пострадали уже более 700 человек.

Отмечается, что преступники действуют по телефонам, размещенным на сайтах-приманках, которых насчитывается более 200. Как отмечают эксперты, для большинства держателей банковских счетов операции с биткоинами в новинку, и они плохо разбираются в особенностях этой криптовалюты. Махинаторы, оперируя сложной терминологией, обещают им крупные доходы от вложения евро в биткоины, однако в дальнейшем эти переведенные со счетов финансовые средства просто похищаются.

По данным руководства крупного легального оператора, криптобиржи Coinhouse, в Бельгии, где мошенники начали действовать раньше, владельцы накопительных счетов уже лишились в результате махинаций с биткоинами более 100 млн евро. Эксперты опасаются, что, учитывая, что численность населения в соседней Франции в пять раз больше, чем в Бельгии, в ближайшие годы ущерб для вкладчиков будет исчисляться многими сотнями млн евро.