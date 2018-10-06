Алматы. 6 октября. КазТАГ – Латвийская социальная сеть подверглась кибератаке в день выборов в парламент страны (Сейм), сообщает «Коммерсант».

«В данный момент деятельность портала приостановлена на несколько часов, чтобы устранить последствия»,- заявил представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс.

Как отмечается, при заходе на главную страницу соцсети пользователь видел символику РФ и фото президента России Владимира Путина.

Напомним, в Латвии проходят парламентские выборы, фаворитом которых считается возглавляемое мэром Риги Нилом Ушаковым «Согласие» — партия, за которую традиционно голосуют многие русскоязычные латвийцы. О России в ходе кампании вспоминали не раз — например, при обсуждении предвыборного плаката главы МИДа Эдгара Ринкевича с обещанием Латвии благополучия «назло Кремлю».

Хотя «Согласие» может рассчитывать на большинство мест в Сейме, стать правящей партией ей едва ли удастся: противники Н. Ушакова, как и в прошлый раз, не готовы объединяться с ним в коалицию.