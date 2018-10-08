Сетевые СМИ о переходе на латиницу

«Переход на латиницу касается и русскоязычных граждан РК, они тоже налогоплательщики» — Кандидат исторических наук, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского Виталий ЦЫПЛИН — Указ Нурсултана Назарбаева, поставивший точку в длительной эпопее обсуждения планов перехода казахской письменности на латиницу, не вызывал особого напряжения на официальном уровне в России. В Москве эту тему воспринимают как отвлеченную, не касающуюся реальной политики, лидеры государств стараются ее не комментировать. В то же время решение руководства Казахстана получило широкий резонанс в медиа-сфере многих государств. Особенно горячо на него откликнулись СМИ Украины, практически единогласно оценившие это событие как «провал Русского мира». У российских средств массовой информации единого мнения по этому деликатному и дискуссионному вопросу нет, хотя нередко в публикациях по теме проскальзывает мысль, что инициатива якобы подсказана западными «доброжелателями».

По мнению филологов, для фонетики тюркских языков проще использовать 33 буквы кириллицы, нежели 26 букв латиницы. Латиница более приспособлена к языкам романской и, в меньшей степени, германской групп, но даже уже в славянских языках Восточной Европы с ней возникают определенные проблемы, не говоря уже о тюркских языках. Достаточно взглянуть на новые варианты туркменского или азербайджанского алфавитов с обилием диакритических знаков («точек и крючков»), чтобы убедиться в не идеальном соответствии латиницы тюркским языкам. Полагаю, и в Казахстане процесс смены алфавита не будет безболезненным, хотя бы потому, что огромный информационный массив, воплощенный на «казахской кириллице» с 1940 года и по настоящее время, перестанет быть востребованным. Это неизбежно скажется на состоянии интеллектуальной сферы в стране.

Нет оснований полагать, что этот шаг «добавит» Казахстану независимости. Республика в силу ряда факторов традиционно «лавирует» между Москвой, Пекином и Вашингтоном. Так было всегда, так будет и дальше. А измерить и оценить адекватно эффективность лингвистической инновации возможно лишь в долгосрочной перспективе.

Петр СВОИК – «Введение латиницы направлено не на развитие казахского языка» — Понятно, что мера эта направлена отнюдь не на развитие казахского языка и его инструментария, и вообще не на язык, а обусловлена сугубо политическим моментом — давно ожидаемым всеми транзитом власти и некоей компенсацией за вхождение в Евразийский союз через показательное дистанцирование от «русского мира». Тем более стоит попытаться минимизировать издержки для собственно языка и накопленных на нем богатств…

Нам всем нужен не слом имеющегося, а новое дополнительное развитие. Пусть казахский язык в новых международных направлениях осваивает латиницу — мы полностью за. Но не за счет налаженного на кириллице межнационального общения и без потерь накопленных литературных, научных и культурных богатств. Мы — однозначно за делопроизводство на казахском языке, но — не вместо, а вместе с делопроизводством на русском! Мы (точно также, как и молчаливый Конституционный Совет) за равенство языков в публичных вывесках, наименованиях учреждений, кабинетов и улиц.

Посмотрим без иллюзий: императивный переход на латиницу сам по себе отнюдь не приблизит отдельно взятый казахский мир к английскому или тюркскому, зато без обиняков продемонстрирует желание обособится от мира собственных же русскоязычных сограждан, а также партнеров по Евразийскому экономическому союзу. Включая многие тюркские народы России, без проблем использующие кириллицу.

Русский язык и, соответственно, кириллицу, использует безусловно большая часть казахстанцев, включая большинство казахов, и мнение этого большинства не могут не учитывать власти. В конце концов, изменение письменности на государственном языке — слишком важное и касающееся всех без исключения граждан нашей страны дело, чтобы осуществлять его, не проводя всенародного референдума. Тогда как итог такого референдума заранее ясен.

Итак, возвысим степь, не унижая горы. Пусть расцветают сто цветов, и пусть поклонники латиницы осваивают не паханное поле непосредственно англо-казахского языкового взаимодействия и необозримую целину казахско-китайского. А привычный казахско-русский мостик кириллического письма, с наработанными через него литературными, образовательными, культурно-историческими и прочими богатствами — не разрушайте!

Дастан ЕЛЬДЕСОВ – «Язык и основа: нужна ли латиница казахскому языку?» — Введение латиницы в Казахстане при нынешнем плачевном состоянии казахского языка, литературы и духовности может иметь негативные последствия. К тому же надо быть столь равнодушным к горькому опыту прошлого, чтобы стремиться его повторить и придать забвению теперь уже казахскую литературу на русской основе.

Казахский язык относится к древним языкам, но связи с первоначальной графикой не только потерялись, но в силу разных причин язык функционировал на разных алфавитах, что имело негативные последствия. И каждый крупный информационный пласт был связан лишь с определенной графикой. И в то же время большая масса информации на определенной графике безвозвратно терялась с переходом на новую… Например, с внедрением арабской графики стала теряться связь с информацией на предыдущей письменности. Так же со сменой арабской графики на советскую латиницу казахи не могут читать всю предыдущую литературу, включая газеты и журналы вплоть до 1930 года, когда перевели письменность с арабской вязи на латиницу.

В казахском языке информационным стержнем явилась не письменность, а устное народное творчество, на котором держалась основная информация. По этой причине сохранились редкие «отголоски» древних знаний, но в то же время основная информация была утеряна безвозвратно. В данное время устная традиция уходит в прошлое, и при переходе на новую графику не будет этой основы языка, которая помогла при сменах алфавитов в советское время.

Также известная проблема – около 40% населения не владеет казахским языком. На каком алфавите – нынешнем или новом – легче изучать этому слою населения? Конечно, на нынешнем. Надо также учитывать связь современного алфавита казахского языка с русским языком, которым владеет большинство населения, и связь новой латиницы с английским языком – им владеет небольшое количество.

Какая цель латинизации? Дело дошло до того, что переход на новую графику стали характеризовать как национальный бренд, как языковую деколонизацию и т.д. Нельзя считать национальной графикой латиницу из-за ее 10-летнего использования в прошлом веке, тем более эти варианты различаются. То есть при переходе на латиницу будет «пустота» в плане информации на казахском языке для школьников.

Есть также такой аргумент: латинский алфавит нужен для приобщения к новейшим технологиям, облегчения внедрения компьютерных программ. Этот аргумент не выдерживает критики: немало стран без латинской графики имеют новые технологии и развивают компьютерные программы. К тому же программисты и другие специалисты для этого изучают английский язык.

Другая первоначальная цель латинизации – сближение тюркских языков и культур на основе единой графики – также несостоятельна. Эти языки сильно разнятся, что не поможет единая графика; к тому же варианты латинского алфавита в этих странах сильно различаются.

Надо иметь в виду, что для выполнения роли государственного языка казахский должен стать кодифицированным языком. По вышеуказанным и другим признакам казахский – некодифицированный (ненормированный) язык, по этой причине есть препятствия для выполнения функции государственного языка, языка науки и т.д. И эту проблему надо решить до смены графики.

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