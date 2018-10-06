Алматы. 6 октября. КазТАГ – В Беларуси впервые показали робот-пулемет «Берсерк», сообщает ТАСС.

«Роботизированный огневой комплекс «Берсерк», предназначенный для эффективного ведения огня по живой силе противника и беспилотным летательным аппаратам, впервые показали в Белоруссии. Робот-пулемет разработали специалисты компании «БСВТ-новые технологии». Демонстрация возможностей роботизированного комплекса состоялась на одном из полигонов в Брестской области, где руководству Белоруссии показали новую и модернизированную продукцию военно-промышленного комплекса страны», — говорится в сообщении в субботу.

Как отмечается, огневой комплекс комплектуется спаренным пулеметом ГШГ-762 и предназначен для ведения эффективного огня с места на дальности до 1 км по живой силе и беспилотным летательным аппаратам, движущимся со скоростями до 300 км/ч на расстоянии до 5 км, отметили представители компании-разработчика нового оружия. Одним из преимуществ «Берсерка» является то, что удаленное управление комплексом с расстояния до 5 км позволяет обеспечить безопасность личного состава при выполнении боевых задач.

«Использование новейших оптико-электронных систем гарантирует легкость управления и точность обнаружения и распознания целей. Высокая маневренность и проходимость обеспечивают выполнение задач на различной местности при любых погодных условиях», — заявили в «БСВТ-новые технологии».

Уточняется, что «Берсерк» может использоваться для охраны объекта в автоматизированном режиме путем обзора или патрулирования.

«Например, этот полигон мы можем поставить под охрану одного или нескольких роботов, и они будут контролировать периметр», — отметили представители компании, демонстрируя на полигоне огневую мощь нового оружия.

Как показало белорусское телевидение, заявленные создателями робота-пулемета характеристики были подтверждены уничтожением всех мишеней. Разработчики «Берсерка» планируют доработать огневой комплекс, добавив, в частности, возможности акустического распознавания целей.

Также сообщается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил разработку белорусских специалистов.

«Это высочайшая точность. Этот робот — хорошая техника. Мы их будем производить, совершенствовать и ставить на вооружение», — сказал глава Белоруссии.