Проблемы борьбы с организованной преступностью обсудили министры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана

Алматы. 6 октября. КазТАГ – Проблемы борьбы с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков обсудили министры внутренних дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, сообщает пресс-служба МВД РК.

«Первое совещание министров внутренних дел Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан состоялось в г. Чолпон-Ате (КР). В ходе совещания обсуждены актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью, незаконном оборотом наркотиков, преступлениями экстремисткой и террористической направленности, взаимодействия органов внутренних дел в приграничных районах, а также пути их решения и перспективы по рассмотренным вопросам», — говорится в сообщении в субботу.

Как отмечается, проведение совещания в таком формате инициировано МВД Кыргызстана для выработки согласованных подходов, а также принятия совместных мер в противодействии новым вызовам и угрозам в Центрально-Азиатском регионе.

Уточняется, что в мероприятии приняла участие делегация МВД Казахстана во главе с Министром внутренних дел Калмуханбетом Касымовым. С приветственной речью к участникам обратился секретарь Совета безопасности Кыргызстана Дамирбек Сагынбаев, которым дана высокая оценка развитию межведомственного сотрудничества в регионе. Мероприятие проходило в формате секционных заседаний по отдельным тематикам.

По итогам совещания главами делегаций был подписан Протокол.