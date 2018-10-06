Алматы. 6 октября. КазТАГ — На большей части Казахстана в субботу местами пройдут дожди, на юге с грозами, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди, на юге с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на западе – туман», — говорится в сообщении синоптиков.

В Астане переменная облачность, во второй половине дня дождь, ветер южный, юго-западный 9-14 м/с, днем +20+22. Между тем не ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, днем +24+26.

В Кызылординской области кратковременный дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, +20+25.

В Алматинской области прогнозируют погоду, без осадков, в районе Жаланашколя усилится ветер 17-22, порывы 25 м/с, +23+28.

В Акмолинской, Жамбылской, Мангистауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, днем в Туркестанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, +19+24, +26+31, +12+17, +11+16, +18+23, +23+28, +8+13, +17+22, +18+23. При этом в Акмолинской, Жамбылской, Мангистауской и Костанайской ожидается дождь.

В Атырауской области без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, +9+14.

В Западно-Казахстанской области днем безоблачно, но ночью ожидаются осадки, +7+12.

В Павлодарском регионе без осадков, +17+22.

В Туркестанской, Мангистауской, на большей части в Кызылординской, Жамбылской, местами в Атырауской, Алматинской, Актюбинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие трое суток, в связи с прогнозом осадков, местами сильных на реках Алматинской области возможны подъемы уровней воды. На реке Сырдария ниже створа ГП Коктобе ожидаются подъемы уровней воды за счет руслового регулирования.