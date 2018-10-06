Алматы. 6 октября. КазТАГ – Аналитики прогнозируют дефицит какао в мире после его перепроизводства, сообщает РБК.

«В 2018 году крупнейшие мировые поставщики какао, переживавшие кризис в последние годы, вздохнут с облегчением, причем во многом — благодаря любителям шоколада из России», — пишет Bloomberg.

Как отмечается, в последние два года рынок какао столкнулся с кризисом перепроизводства: в 2012–2015 годах экспортирующие какао страны (Кот-д’Ивуар, Гана и т.д.) активно увеличивали площади, предназначенные для выращивания этой культуры. В результате на рынке образовались излишки, и цены на сырье пошли вниз.

«Однако с 1 октября из-за растущего спроса на шоколад на рынке какао ожидается возникновение дефицита объемом около 50 тыс. тонн, подсчитало агентство Bloomberg, опираясь на данные трейдеров, брокеров и аналитиков на рынке какао», — указывается в сообщении.

По данным аналитиков, больше всего шоколада в мире в расчете на одного человека съедают жители Швейцарии, Австрии и Германии — 8,6 кг, 8 кг и 7,7 кг соответственно. Из-за высоких показателей этих стран Западная Европа остается рынком №1 для производителей шоколада в мире.

Однако Россия уверенно занимает второе место с показателем 4,8 кг шоколада в расчете на одного человека в год (для сравнения: во всем остальном мире средний потребитель съедает всего около 0,9 кг шоколада в год).