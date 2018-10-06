Около 300 авиарейсов отменены в Южной Корее из-за тайфуна

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Алматы. 6 октября. КазТАГ – Около 300 авиарейсов отменены в Южной Корее из-за тайфуна, сообщает «ТАСС».

«Свыше 270 авиарейсов, запланированных на субботу, отменены в Южной Корее из-за тайфуна «Конг-рей». всего отменены 276 авиарейсов, при этом 123 — из международного аэропорта Чеджу на юге страны. Из-за тайфуна рейсы в Японию и Китай откладываются. Ожидается, что аэропорт Чеджу возобновит свою работу в течение дня», — говорится в сообщении агентства Yonhap со ссылкой на министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта страны.

Предполагается, что тайфун обрушится на южное побережье страны днем 6 октября. Максимальная скорость ветра в его эпицентре составляет 32 м/с.

Как отмечается, «Конг-рей» стал 25-м по счету тайфуном, который образовался в Тихом океане в этом сезоне. Его название пришло из кхмерской легенды и переводится как «красивая девушка».

В четверг «Конг-рей» стал причиной отмены более 200 рейсов в Японии. В Шанхае в связи с приближением тайфуна объявлено штормовое предупреждение, а в его международном аэропорту Пудун отменены по меньшей мере 48 рейсов.

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