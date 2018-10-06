Инвестдоход от управления активами Нацфонда РК за I полугодие 2018 г. вырос до Т408,3 млрд

Алматы. 6 октября. КазТАГ – Сергей Зелепухин. Инвестиционный доход от управления активами Национального фонда Казахстана за первые 6 месяцев 2018 года составил Т408,3 млрд против Т125,5 млрд за аналогичный период прошлого года, подсчитали в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

«С учетом ощутимого ослабления курса тенге в текущем году (к текущему моменту) можно предположить, что итоговый инвестдоход от управления фондом в 2018 году будет выше прошлогоднего уровня (в тенговом эквиваленте) в Т1 429,0 млрд тенге», — прогнозируют в АФК.

В то же время за январь-сентябрь текущего года поступления в Нацфонд без учета инвестдохода, согласно данным Ассоциации финансистов Казахстана, составили Т2 136,5 млрд, увеличившись на 52,7% по сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Cтоль значительное увеличение поступлений в текущем году происходит на фоне относительно высоких цен на нефть, а также роста добычи и экспорта нефти», — отмечают в АФК.

При этом суммарный объем налоговых поступлений в Нацфонд за январь-сентябрь 2018 г. достиг Т2 114,1 млрд. По информации Ассоциации финансистов Казахстана, это на Т749,2 млрд больше поступлений за январь-сентябрь 2017 г.

«Таким образом суммарные поступления (в Нацфонд – КазТАГ) с начала текущего года, с учетом инвестдохода, составили Т2 544,8 млрд», — акцентируют внимание в АФК.