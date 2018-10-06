Алматы. 6 октября. КазТАГ – Запретные для селфи зоны предлагают вводить в опасных местах, чтобы снизить смертность в США, сообщает Русская служба ВВС.

«Как показали результаты глобального исследования в 2018 году, число людей, погибших при съемках рискованных селфи в период с октября 2011 по ноябрь 2017 год, достигло 259. В результате исследователи из Национальной библиотеки медицины США рекомендовали вводить в опасных местах запретные для селфи зоны, чтобы как-то снизить смертность», — говорится в сообщении.

Опасными местами они рекомендуют считать горные вершины, высотные здания, берега водоемов и прочие места, где происходит больше всего несчастных случаев, поясняется в сообщении.

Одними из самых распространенных причин смерти исследователи называют утопление, дорожные аварии и падения с высоты. Часто в сводках происшествий по всему миру фигурируют также летальные исходы от ударов электричества, при контакте с опасными животными, от пожаров и огнестрельного оружия.

По данным исследователей, больше всего смертельных случаев при попытке сделать селфи происходит в Индии, России, США и Пакистане, а 72,5% погибших — мужчины. И если в 2011 году было зарегистрировано всего 3 случая, то в 2016 их было уже 98, а в 2017 — 93.

При этом исследователи указывают, что реальное число селфи-смертей может быть куда выше, потому что попытка сделать селфи никогда не указывается в качестве официальной причины смерти.