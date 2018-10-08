Бизнесмен Ертаев пока не отказывался от казахстанского гражданства

Астана. 8 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Бизнесмен Жомарт Ертаев пока не отказывался от гражданства Казахстана, сообщил представитель МИД РК Айбек Смадияров.

«Прежде чем получить российское гражданство, он должен отказаться от гражданства Казахстана. На сегодняшний день такой информации к нам не поступало», — сказал А.Смадияров на брифинге в понедельник.

По его словам, работа по возбужденному уголовному делу в отношении Ж. Ертаева ведется по линии правоохранительных органов двух стран — Казахстана и России.

«В данном случае дело ведет генеральная прокуратура Казахстана, более подробно можете уточнить у них. МИД не участвует в следственных мероприятиях, мы только переправляем документы при поступлении запроса от правоохранительных органов», — отметил он.

Как сообщалось, Ж. Ертаева задержали 8 мая 2018 года в Москве.

«По информации МВД Казахстана, формальный повод задержания такой: «Будучи советником председателя совета директоров АО «Bank RBK», пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств», — говорилось в тексте заявления, переданного СМИ через адвоката банкира.

Однако, как утверждает Ж. Ертаев, он «никогда не работал в Bank RBK», а упомянутый кредит получила компания, подконтрольная казахстанцу Динмухамеду Идрисову, «Ордабасы Комьюникейшнс» и «деньги были перечислены на его личные счета».

8 октября стало известно, что генеральная прокуратура России отказала в выдаче Казахстану Ж. Ертаева.

«Генпрокуратура РФ отказала в выдаче Казахстану бывшего банкира и руководителя крупнейшей в этой стране телекоммуникационной компании АО «Алмател Казахстан» («Алма ТВ») Ж. Ертаева. В Казахстане он обвиняется в хищении $80 млн у Bank RBK, однако защите удалось доказать, что преследование Ж. Ертаева необоснованно. Сам он в России получил статус беженца», — говорится в сообщении в понедельник.

Ж. Ертаев с 2002 по 2007 год являлся председателем правления АО «Альянс банк»; позже работал в должности председателя правления АО «БТА банк» (Украина); председателя правления АО «Евразийский банк» (Алматы). С 2010 года и по настоящее время работал консультантом совета директоров АО «Bank RBK». С 2011 года возглавляет Евразийский центр финансового консалтинга.

С 10 ноября 2014 года является генеральным директором ТОО «Алма-ТВ».