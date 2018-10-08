Пенсию выше Т200 тыс. получают 1,1% казахстанских пенсионеров

Астана. 8 октября. КазТАГ — Оксана Скибан. Пенсию выше Т200 тыс. получают в Казахстане 1,1% пенсионеров, сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.

«Есть категория лиц, которые получают пенсионные выплаты за выслугу лет, это военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лица, права которых иметь воинские или специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года. Им пенсии назначаются в зависимости от трудового стажа, выслуги лет и денежного содержания. Из их числа 1,1% получают пенсии в размере выше Т200 тыс.», — пояснила С. Жакупова в ответе на запрос в понедельник.

По ее данным, сейчас в РК получателями пенсионных выплат являются 2 млн 148 тыс. человек. Из них высокую пенсию (без учета базовой пенсии) в размере Т82 973 получают 14,2%. Между тем 12,3% пенсионеров получают пенсию (без учета базовой пенсии) в размере Т33 745 и ниже.

«В настоящее время максимальный размер пенсии в Казахстане с учетом базовой пенсии составляет Т111 257 (солидарная пенсия Т82 972 + базовая пенсия Т28 284). Минимальный размер пенсии в РК с учетом базовой пенсии в 2018 году в соответствии с законом РК от 30 ноября 2017 года «О республиканском бюджете на 2018-2020 гг.» составляет Т49 019 (минимальная солидарная пенсия Т33 745 + базовая пенсия Т15 274)», — указала вице-министр.

В то же время С. Жакупова проинформировала, что размеры пенсионных выплат по возрасту сотрудников силовых структур зависят от трудового стажа, выслуги лет и размера денежного содержания (должностной оклад + доплата за звание) на дату увольнения со службы и составляют 50-65% денежного содержания. При этом пенсионные выплаты назначаются по месту службы.

«По состоянию на 1 сентября 2018 года в РК средний размер пенсионных выплат сотрудников силовых структур составил Т113 786», — уточнила она.

Как напомнила вице-министр, право на пенсионные выплаты за выслугу лет сотрудников силовых структур предусмотрено ст. 64 закона РК «О пенсионном обеспечении в РК».

«Право на них имеют военнослужащие (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы: имеющие выслугу не менее 25 лет и достигшие установленного законодательством предельного возраста состояния на службе; имеющие выслугу не менее 25 лет и уволенные по сокращению штатов и состоянию здоровья; имеющие общий трудовой стаж 25 лет и более, из которых не менее 12 лет и 6 мес. составляет непрерывная воинская служба и служба в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе», — заключила она.

Ранее вице-спикер мажилиса парламента РК Владимир Божко признался, что его пенсия составляется порядка Т300 тыс.