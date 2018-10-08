Заседание глав правительств государств-членов ШОС состоится в Душанбе с 11 по 12 октября

Астана. 8 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Заседание глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в Душанбе с 11 по 12 октября, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

«С 11 по 12 октября в Душанбе состоится 17-ое заседание совета глав правительств государств-членов ШОС, которое пройдет под председательством премьер-министра Таджикистана Кохир Расулзады», — сказал А. Смадияров на брифинге в понедельник.

По его словам, по итогам мероприятия ожидается принятие совместного коммюнике, а также подписание ряда решений и документов многостороннего сотрудничества в рамках ШОС, в том числе программы сотрудничества по продовольственной безопасности, инициатива по разработке которой принадлежит президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

«На данном заседании ожидается участие премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева», — уточнил А. Смадияров.