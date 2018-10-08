Алматы. 8 октября. КазТАГ — Правила въезда автомобилей в аэропорт Алматы изменят с 10 октября, сообщает пресс-служба международного аэропорта города (МАА).

«С 10 октября 2018 года правом бесплатного 15-минутного пребывания на территории международного аэропорта Алматы можно будет воспользоваться не более 3-х раз за сутки. Фиксирование времени заезда и выезда для каждого автомобиля будет индивидуальное. Каждый последующий въезд нужно будет оплатить по тарифу в зависимости от продолжительности пребывания. Отметим, что вопрос увеличения тарифов на стоянку не стоит», — говорится в сообщении МАА на странице в Facebook в понедельник.

В пресс-службе пояснили, что такое решение принято из-за жалоб на водителей-частников, которые, пользуясь теми самыми 15-ю бесплатными минутами, заезжают в аэропорт в поисках клиентов до 40 раз за сутки.

«(…) В рамках реализации программы «100 шагов по развитию туризма» и формирования имиджа Алматы как туристического хаба для обеспечения порядка на выходе из терминала и комфорта прибывших пассажиров и вводится данное ограничение», — отметили в аэропорту.