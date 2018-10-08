Президент Сербии посетит Астану с официальным визитом

Астана. 8 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Президент Сербии Александр Вучич посетит Астану с официальным визитом, сообщил представитель МИД РК Айбек Смадияров.

«С 8 по 10 октября по приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева нашу страну с официальным визитом посетит президент Сербии А. Вучич», — сказал А. Смадияров на брифинге в понедельник.

Отмечается, что в программе визита переговоры президентов двух стран, а также участие в работе казахстанско-сербского бизнес-форума и в открытии шестого съезда лидеров мировых и традиционных религий.