Президент Сербии посетит Астану с официальным визитом

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Астана. 8 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Президент Сербии Александр Вучич посетит Астану с официальным визитом, сообщил представитель МИД РК Айбек Смадияров.

«С 8 по 10 октября по приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева нашу страну с официальным визитом посетит президент Сербии А. Вучич», — сказал А. Смадияров на брифинге в понедельник.

Отмечается, что в программе визита переговоры президентов двух стран, а также участие в работе казахстанско-сербского бизнес-форума и в открытии шестого съезда лидеров мировых и традиционных религий.

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