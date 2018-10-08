Астана. 8 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Почти Т19 млрд задолжали казахстанцы государству по налогам на транспорт.

«На 1 октября 2018 года налоговая задолженность по налогу на транспортные средства с физических лиц в целом по республике числится по 734 059 должникам на общую сумму Т18,9 млрд», — сообщила руководитель управления по работе с задолженностью комитета государственных доходов министерства финансов РК Айнур Кульшикова на брифинге в понедельник.

При этом, по его словам, задолженность по налогу на транспортные средства в сумме Т2,5 млрд приходится на 80 тыс. автовладельцев, проживающих в Астане, что составляет более 13% от общей задолженности по республике.

Она добавила, что для повышения информированности граждан о наличии неисполненных налоговых обязательств в комитете заключили меморандум с административной полицией МВД РК и управлением по инвестициям и развитию предпринимательства РК.

«Планируется проведение совместных рейдов, на которых при нарушении автовладельцами правил дорожного движения, в случае наличия у них налоговой задолженности по налогам на транспортные средства, им будут вручены уведомления о задолженности. Мероприятия будут проводиться с использованием возможностей аппаратно-программных комплексов «Сергек». Информация о должниках будет передаваться в управление по инвестициям и развитию предпринимательства, где будет создаваться база, после информация будет передаваться на планшеты дорожно-патрульной полиции ДВД Астаны», — проинформировала А. Кульшикова.

Отмечается, что транспортные средства будут останавливаться только в случае нарушения правил дорожного движения.

«В случае неуплаты налоговой задолженности в течение 30 рабочих дней со дня вручения уведомления орган госдоходов выносит налоговый приказ, который будет направлен для дальнейшей работы по взысканию задолженности судебному исполнителю», — подчеркнули в ходе пресс-конференции.