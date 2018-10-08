Стоимость 1 кв. м нового жилья в Казахстане в сентябре выросла на 0,2%

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Астана. 8 октября. КазТАГ – Стоимость 1 кв. м нового жилья в Казахстане в сентябре 2018 года составила Т264 788 и выросла за месяц на 0,2%, с начала года – на 1,8%, указывается в информации комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, стоимость перепродажи 1 кв. м благоустроенного жилья в сентябре за месяц выросла на 0,2% (с начала года – на 1%) — до Т184 430, стоимость неблагоустроенного жилья выросла на 0,1% и 2,1% соответственно – до Т114 206.

Стоимость аренды 1 кв. м благоустроенного жилья составила Т1367 (+2% и +4,7% соответственно).

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