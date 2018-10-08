В Алматы стоимость 1 л бензина АИ-92 на некоторых АЗС выросла на Т2

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Алматы. 8 октября. КазТАГ — Кемар Машанло. В Казахстане, по данным Центра нефти и газа РК, цены на бензин за воскресенье по сравнению со вторником минувшей недели остались без изменения, хотя на некоторых автозаправках (АЗС) в Алматы цена на бензин АИ-92 выросла на Т2 за 1 л.

Сравнение показывает, что стоимость 1 л этого вида горючего на ряде АЗС отдельных топливных компаний в южной столице поднялась с Т154 до Т156 (по официальным данным по стране – Т155,57). При этом ценовой разброс на АИ-92 остается в прежних пределах — Т151-Т156: на АИ-95 – соответственно Т167-180 (Т175,03); АИ-98 – Т189-212 (Т191,44).

Цена на дизтопливо в Казахстане по состоянию на минувшее воскресенье, согласно данным государственного мониторингового оператора, в сравнении с серединой прошлой недели остается на старом уровне – Т189,01. Однако экспресс-анализ стоимости этого вида ГСМ за последнее время показывает имеющую место разнонаправленность колебаний цен на него на заправках Алматы. После того как 2 недели назад Центр нефти и газа РК официально поднял стоимость 1 л летнего дизельного топлива на Т2,48, на АЗС Алматы ряда топливных компаний поднялись цены на Т2 за 1 л этого вида ГСМ: на автозаправках «КазМунайГаза» стоимость 1 л дизтоплива выросла с Т187 до Т189; Sinоoil – с Т189 до Т191.

В то же время в начале минувшей недели одна из сетей АЗС в южной столице резко понизила стоимость 1 л дизтоплива – сразу на Т4.

 

Цены на ГСМ на ряде АЗС Алматы по состоянию на 8 октября

 

ГСМ                   Helios        Royal Рetrol   КазМунайГаз    Sinooil     Petrol Asia

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АИ-98                  —                     212                    189               —                    —

АИ-95                180                  176                    169             175               167

АИ-92                156                  155                    156             156               151

ДТ (летнее)       193                  191                    189               91              186

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