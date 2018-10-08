Два крупных турецких телеканала проданы казахстанским бизнесменам

Алматы. 8 октября. КазТАГ — Популярные турецкие телеканалы Show TV и Haberturk были проданы бизнесменам из Казахстана, сообщает Haberler.com.

«Каналы Show TV и Haberturk, принадлежавшие ведущему медиа-холдингу Турции Ciner Medya Grubu были куплены некой казахстанской компанией. При этом более подробной информации о компании, купившей телеканалы, пока нет», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, владелец Ciner Group Тургай Джинер хотел выйти из холдинга, но не смог найти покупателя и поэтому закрыл газету Habertürk и переехал жить в Великобританию.

Ожидается, что в ближайшее время Ciner Group опубликует сведения о продаже.