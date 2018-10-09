10 постов системы выявления нарушений ПДД запустили на маршруте BRT в Алматы

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Алматы. 9 октября. КазТАГ – 10 постов автоматизированной информационной системы (АИС) выявления нарушений правил дорожного движения (ПДД) запустили на маршруте системы скоростного автобусного сообщения (BRT) в Алматы, сообщает пресс-служба ДВД города.

«С сегодняшнего дня по ул. Тимирязева запущены в действие 10 постов АИС «БДД» («Безопасность дорожного движения» – КазТАГ), направленных на выявление нарушений ПДД, а также на стабилизацию дорожной обстановки по маршруту BRT», — сообщили во вторник в управлении технической службы ДВД Алматы.

Итого в разрезе мегаполиса, по данным техслужбы, на сегодняшний день функционируют 111 таких постов. Она, по словам полицейских, выявляет такие нарушения, как проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, переезд через стоп-линию, превышение скоростного режима, и предметно по маршруту BRT – выезд на полосу, предназначенную для движения общественного транспорта.

Кроме того, по данным ДВД, еще на одной улице появятся камеры «Сергек».

«На этой неделе на пр. Аль-Фараби установят 6 комплексов фотовидеофиксации», — уточнили полицейские.

По их словам, аппаратно-программный комплекс будет функционировать в пилотном режиме для контроля соблюдения скоростного режима с функцией замера средней скорости передвижения на участке.

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«Помимо контроля скоростного режима «Сергек» будет фиксировать другие нарушения ПДД, формировать Big Data по передвижению транспортных средств на проспекте. Также в ближайшие 2 недели будут установлены и запущены комплексы фотовидеофиксации нарушений скоростного режима, выездов на выделенные автобусные линии и других пунктов ПДД на участках дорог по пр. Абая и по маршруту следования BRT», — говорится в сообщении.

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