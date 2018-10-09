Назарбаев отметил важный для Казахстана визит ученых университета «Аль-Азхар»

Астана. 9 октября. КазТАГ — Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился в Астане с верховным имамом Аль-Азхара шейхом Ахмадом ат-Тайебом, сообщила пресс-служба президента РК.

«Глава государства поприветствовал верховного имама и отметил, что участие гостей такого высокого уровня в VI съезде лидеров мировых и традиционных религий имеет важное значение для Казахстана», — говорится в сообщении на сайте Акорды во вторник.

«С университетом «Аль-Азхар» нас связывают давние отношения, мы знакомы с деятельностью его ученых. Уверен, что ваше участие в съезде будет большим вкладом в наше общее дело», — сказал Н.Назарбаев.

В свою очередь шейх Ахмад ат-Тайеб поблагодарил президента Казахстана за приглашение принять участие в работе форума.

«Со времени моего первого визита в Казахстан ваша столица Астана очень преобразилась. Здесь появилось много красивых зданий», — сказал религиозный деятель.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития межконфессионального диалога.