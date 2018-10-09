Осужденного за драку у бара «Чукотка» в Алматы Александра Кузнецова хотят объявить в розыск

Алматы. 9 октября. КазТАГ — Динара Жаркеева. В Алматы осужденного за драку у бара «Чукотка» Александра Кузнецова полицейские намерены объявить в розыск, сообщил руководитель пресс-службы Алматинского городского суда Дияс Махамбетов.

«В суд №2 Бостандыкского района Алматы от начальника УВД Бостандыкского района поступило представление об объявлении в розыск А.Кузнецова», — сказал Д. Махамбетов во вторник.

Также он отметил, что заседание суда было отложено из-за неявки представителя РОВД Бостандыкского района.

Кроме того, в материалах дела отсутствовала копия ордера для представления интересов осужденного А.Кузнецова.

«Постановлением суда от 4 октября 2018 года осужденному А.Кузнецову был назначен государственный защитник для осуществления в установленном законом порядке защиты прав и интересов осужденного и оказания ему юридической помощи»,- добавил Д.Махамбетов.

Напомним, драка у бара «Чукотка», в результате которой погиб Сырым Мураткалиев, произошла в марте 2015 года.

29 июня 2015 года суд первой инстанции признал А. Кузнецова виновным по ч. 1 ст. 104 (причинение смерти по неосторожности) УК РК и приговорил его к 1 году 6 мес. лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

29 октября 2016 года суд апелляционной инстанции отменил приговор и признал А. Кузнецова виновным по ч. 3 ст. 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

2 июля 2018 года А. Кузнецов вышел на свободу. Суд заменил неотбытый срок – 5 лет лишения свободы на штраф из расчета 1 МРП за 4 дня лишения свободы, что составляет в сумме Т1 097 281. Однако 14 августа стало известно, что постановлением Капшагайского городского суда от 14 июня замена неотбытого наказания А. Кузнецова на штраф была отменена. Таким образом суд постановил вернуть мужчину в колонию для отбытия наказания по приговору суда.

В день вступления в законную силу постановления о возвращении А. Кузнецова в колонию, он, предположительно, покинул страну.