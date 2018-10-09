Астана. 9 октября. КазТАГ — Оксана Скибан. 100 мероприятий предусмотрено для исполнения поручений президента в послании народу Казахстана.

«Общенациональный план предусматривает 100 мероприятий по шести ключевым задачам развития государства на предстоящий период. Для реализации послания главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года предусматривается ряд задач. По первой задаче «Рост доходов населения» глава государства в своем послании уделил большое внимание благосостоянию казахстанцев. В числе самых важных для казахстанцев мер – это повышение размера МЗП с 1 января 2018 года в 1,5%», — сказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов на заседании правительства во вторник.

По его словам, для защиты доходов населения в законодательство будет внесены изменения для обеспечения прозрачности тарифообразования, использования средств потребителей коммунальных услуг. Также для эффективной поддержки бизнеса будет продолжена дорожная карта бизнеса до 2020-2025 гг. Будет принята госпрограмма индустриально-инновационного развития до 2025 года.

«По второй задаче «Улучшение качества жизни» предусмотрены 22 мероприятия. В сфере образования меры будут направлены на повышение качества образования. Для стимулирования учителей и работников дошкольных организаций в 2019 году будет разработан закон «О статусе педагога». В сфере здравоохранения для повышения качества медуслуг в 2018 году в Астане будет начато строительство национального онкологического центра, оснащенного самым современным оборудованием. Для защиты населения от некачественных и опасных для здоровья и жизни товаров и услуг будет создан комитет по контролю качества и безопасности товаров и услуг», — пояснил глава ведомства.

Также он сообщил, что касательно третьей задачи «Создание комфортной среды проживания» предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий для комфортного и безопасного проживания в любом населенном пункте страны.

«Для формирования рациональной территориальной организации страны будет принята прогнозная схема территориально- пространственного развития страны до 2030 года. Для качественной реализации прогнозной схемы в 2019 году будет принята программа развития регионов до 2025 года с указанием конкретных мероприятий проектов и объемов финансирования. Для развития транспортной инфраструктуры и коммунального жилищного строительства будет продолжено развитие программ «Нурлы жол» и «Нурлы жер» до 2025 года», — указал Т. Сулейменов.

Он добавил, что в целях коренного улучшения работы правоохранительных органов и обеспечения безопасности граждан будет принята дорожная карта по модернизации органов внутренних дел, предусматривающая внедрение нового современного формата работы с населением, обеспечение системами мониторинга общественной безопасности. По его данным, будет продолжена дальнейшая модернизация судебной системы через внедрение современных форматов работы судов и передовых электронных сервисов, сокращение излишней судебной процедуры.

«В рамках четвертой задачи «Государственный аппарат, ориентированный на потребности граждан» предусмотрено 19 мероприятий. Законодательно будет ускорена оптимизация и автоматизация госуслуг, обеспечен перевод государственных услуг в электронный формат в 2019 году до 80%, а в 2020 году до 90%. В целях сокращения дистанции между государством и обществом будет разработана программа «Руководитель новой формации», предусматривающая разъяснение людям конкретных мер и результатов государственной политики. Также предусмотрено внесение изменений и дополнений в законодательство, предусматривающих усиление финансовой дисциплины и повышение эффективности использования бюджетных средств и активов государства», — отметил министр.

Он отметил, что в рамках пятой задачи «Эффективная внешняя политика» будут приняты меры по адаптации внешней политики к современным условиям и продвижению национальных интересов на принципах прагматизма.

«В рамках шестой задачи «Сопричастность каждого казахстанца к процессам преобразований в стране» предусмотрено 6 мероприятий. В частности, будут внесены изменения и дополнения в программу «Рухани жаңғыру», предусматривающие новое содержание и направления. В рамках объявленного года молодежи будет принят план мероприятий по его реализации, предусматривающий меры по поддержке всех категорий молодежи. В целях формирования и продвижения идеологии эффективного труда в сельской местности в рамках программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру» будет предусмотрен запуск спецпроекта «Ауыл-ел бесігі», — уточнил Т. Сулейменов.

Также, по его словам, для усиления роли военно-патриотического воспитания в школах будет создано детско-юношеское объединение «Сарбаз».

Как заключил Т. Сулейменов, в целом своевременное исполнение общенационального плана позволит обеспечить эффективную реализацию поручений, данных главой государства в послании, направленных на улучшение благосостояния народа и заложит основу для обеспечения социально-экономической стабильности в стране.