MENAFN.COM: Файзи: Пакистан взращивает ИГИЛ в Афганистане с целью получения доступа к Центральной Азии

Представитель экс-президента Афганистана Хамида Карзая заявил, что террористическая группировка, действующая под названием ИГИЛ или Даиш, является креатурой Исламабада, который ставить себе целью получение доступа к богатой энергоресурсами Центральной Азии, Китаю и России

Издание MENAFN.COM со ссылкой на газету Afghanistan Times опубликовало статью под названием «Pakistan nurturing ISIS in Afghanistan to gain access to Central Asia: Faizi» — «Файзи: Пакистан взращивает ИГИЛ в Афганистане с целью получения доступа к Центральной Азии».

В ней говорится так: «После появления противоречивых сообщений о присутствии боевиков Исламского Государства Ирака и Леванта (ИГИЛ) в Афганистане представитель экс-президента Хамида Карзая заявил, что террористическая группировка, действующая под названием ИГИЛ или Даиш, является креатурой Исламабада, который ставит себе целью получение доступа к богатой энергоресурсами Центральной Азии, Китаю и России.

Аймал Файзи в статье, опубликованной недавно на сайте телерадиокомпании BBC, указал на то, что кое-какие из числа локальных СМИ, не делая разницы между информационным вещанием и пропагандой, раскручивают террористическую группировку.

«Некоторые официальные лица, в том числе генерал Мурад Али Мурад и генерал Махмуд Хан, подтвердили появление ИГИЛ, идя на нарушение стандартной процедуры, установленной министерством обороны в отношении брифингов для СМИ», — сказал он.

В дополнение к этому он отметил, что локальные СМИ приводят свидетельства местных жителей и официальных источников касательно появления каких-то людей в масках, которые носят черные флаги и говорят на непонятном языке. «Можно сказать, что еще несколько лет назад, когда никто и представить себе не мог ИГИЛ в Афганистане, Пенджабский Талибан и иные группировки боевиков в масках действовали в Нуристане, Кунаре, Логаре, Бадахшане и других провинциях», — заявил Файзи.

Файзи также сказал о том, что внешние силы прикладывают руку к созданию террористических группировок типа ИГИЛ с целью переноса действий боевиков на территорию Центральной Азии, России и Китая через Афганистан. «Исламабад неоднократно просил экс-президента Хамида Карзая открыть Пакистану доступ в Таджикистан через Афганистан», — сказал он, добавив, что Хамид Карзай отклонял такую просьбу, поскольку он считал, что это приведет к возникновению дестабилизации в регионе.

Файзи подчеркнул, что Пакистан использует террористические группировки в качестве инструмента внешней политики. «Пакистанские военные никогда не откажутся от своей политики использования террористических группировок в качестве средства осуществления внешнеполитической деятельности. Они состоят в стратегическом альянсе с рядом конкретных террористических группировок, и армия Пакистана помогает им вести войну в Афганистане», — утверждается в вышеуказанной статье, опубликованной на сайте телерадиокомпании BBC.

В ней Файзи призвал действующего президента Ашрафа Гани проявлять большую осторожность в своей внешней политике по отношении к Пакистану».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Хамид Карзай являлся президентом Афганистана в течение десяти лет, в 2004-2014 годах. Сейчас он считает, что деятельность Талибана в Афганистане не идет на спад лишь потому, что она активнейшим образом поддерживается Пакистаном. В своем недавнем интервью российскому телеканалу НТВ под названием «Они 17 лет нас убивают»: Хамид Карзай обвинил США в разгуле терроризма в Афганистане» он в этой связи заявил следующее: «Что это за война с террором, если у талибов все больше и больше оружия? Да, среди них есть умеренные — с ними можно договариваться, они просто местные жители, которые защищают свои деревни от американцев и от халифата. Но неумеренных стало гораздо больше, и без помощи России нам не справиться, потому что мы понимаем: подпитка идет через Пакистан. Среди талибов уже много пришлых. Мы говорили американцам: мы все страдаем, пакистанцы тоже не могут победить террористов, но американцы сначала вкачивали в Пакистан миллиарды, а потом объявили, что нет больше особых отношений, что Пакистан их подвел».

Вышеизложенные высказывания его представителя Файзи вполне укладываются в рамки того видения ситуации в Афганистане, которое было несколько ранее изложено самим Хамидом Карзаем.

Пенджабский Талибан — это сеть группировок боевиков пенджабского происхождения, которые наладили связи с Tehrik‐e‐Taliban Pakistan (TTP) или же, иначе говоря, с Пакистанским Талибаном. Она появилась в 2007 году. В ее рядах состоят, как считается, 3 тысячи боевиков. Отряды Пенджабского Талибана в основном действуют в Пакистане. В Афганистане же в войну против контингента НАТО вовлечено его подразделение под названием Вана (Wana).

Сведений о том, что Пенджабский Талибан мог бы представлять какую-то угрозу для Центральной Азии, не обнаружено.

***

