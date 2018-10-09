Более 60 человек пострадали из-за взрыва на военном складе в Украине

Алматы. 9 октября. КазТАГ — Более 60 человек с отравлением продуктами горения при пожаре на арсенале в Черниговской области обратились в медицинские учреждения за помощью, сообщает ТАСС.

«Погибших нет. Из-за дыма 63 человека обратились в больницу с плохим самочувствием», — говорится в сообщении пресс-служба администрации Черниговской области.

В район происшествия, по данным администрации области, отправлены дополнительные машины скорой помощи.

Между тем взрыв на военном складе произошел в ночь на вторник. По данным оперативного штаба спасателей, в зону возможного поражения попадает 30 населенных пунктов с населением около 20 тыс. человек. По последним данным, уже эвакуировано около 12 тыс. гражданских лиц.

На месте происшествия работает группа военных прокуроров, туда же направился премьер-министр страны Владимир Гройсман. Досудебное расследование поручено следственному отделу управления Службы безопасности Украины по Черниговской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Небрежное отношение военнослужащего к службе, повлекшее тяжкие последствия».