Жители Зыряновска не желают становиться алтайцами

Алматы. 9 октября. КазТАГ – Жители Зыряновска хотят, чтобы процедура голосования по переименованию города в Алтай была проведена заново, а право голоса имели те делегаты, которых люди выберут на сходах, сообщает YK-news.kz.

«Несмотря на единогласное решение членов местного сообщества о том, что у Зыряновска должно появиться новое имя, многие жители категорически не согласны становиться алтайцами. Инициативная группа горожан составила текст петиции акиму Зыряновска Константину Передельскому», — говорится в сообщении во вторник.

По задумке организаторов в поддержку петиции нужно собрать не менее 3 тыс. подписей.

«Люди оставляют свои подписи целыми улицами. Например, на нашей улице прошел массовый сбор подписей», — отметила жительница Зыряновска Лариса.

Инициативная группа не только готовит петицию в адрес главы райцентра, но и исковое заявление в суд на его же имя. Информацию об этом разместили в социальных сетях в недавно созданной группе с патриотичным названием «Отстоим Зыряновск», объединившей уже несколько сотен человек. Требования просты: отменить решение местного сообщества, члены которого 28 сентября проголосовали за переименование города, провести сходы с участием населения, где будут выбраны новые кандидаты, которые станут участниками еще одного голосования и смогут выразить то, что хочет сказать большинство горожан.

Напомним, 21 сентября аким ВКО Даниал Ахметов подтвердил информацию о планах по переименованию Зыряновска в Алтай. Тогда он отмечал, что окончательное решение о переименовании примет республиканская ономастическая комиссия.

Маслихат Зыряновского района Восточно-Казахстанской области поддержал переименование района и районного центра – города Зыряновск в Алтайский район и город Алтай.