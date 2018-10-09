Астана. 9 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Казахстан и Сербия заинтересованы в создании инфраструктуры для ускоренной доставки грузов между Азией и Европой, сообщил президент РК Нурсултан Назарбаев.

«В нашей стране действуют 20 предприятий с участием сербского капитала. Нами поставлены новые задачи перед межправительственными комиссиями по торгово-экономическому сотрудничеству, второе заседания которой (межправкомиссии – КазТАГ) прошло накануне здесь. Определены приоритетные направления: сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт, энергетика и другие сферы. Мы заинтересованы в создании инфраструктуры для ускоренной доставки грузов между Азией и Европой», — сказал Н.Назарбаев на пресс-конференции во вторник.

Он добавил, что прошедшая во вторник двусторонняя встреча с президентом Сербии Александром Вучичем была успешной и плодотворной — стороны детально обсудили состояния сотрудничества двух стран и вопросы их дальнейшего развития.

«Мы придали особое значение торгово-экономическим партнерствам. В этом направлении было отмечено, что мы не в полной мере используем свой потенциал. Уделено особое внимание международным и региональным вопросам. Мы договорились о дальнейшем углублении взаимной интеграции между Казахстаном и Сербией. Рассматриваем Сербию в качестве важного перспективного партнера в юго-восточной Европе. Заинтересованность очень большая», — подчеркнул президент РК.

Он напомнил, что с А.Вучичем встречается в 4-й раз. Сербия поддерживает все инициативы Казахстана на международном уровне.

«Наши встречи на высшем уровне свидетельствуют о заинтересованности обеих сторон в расширении, углублении и взаимных связях. Прежде всего, это торгово-экономическая сфера. Наши экономики взаимодополняемые. Мы готовы расширить ассортимент поставляемой продукции. Сегодня мы определились, что есть много, чего нет в Казахстане или в Сербии. Взаимно мы можем обмениваться. Наши экономики могут эту работу провести», — заключил Н.Назарбаев.