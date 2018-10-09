Движение автотранспорта по ул. Жандосова через р. Большая Алматинка ограничат в западном направлении до 30 октября

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Алматы. 9 октября. КазТАГ — Движение автотранспорта по ул. Жандосова через р. Большая Алматинка ограничат в западном направлении до 30 октября, сообщает пресс-служба городского акимата.

«В связи с реконструкцией моста на ул. Жандосова через р. Большая Алматинка движение автотранспорта будет ограничено в западном направлении с 10 по 30 октября текущего года», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Также в акимате уточнили, что временный проезд транспорта в обоих направлениях будет осуществляться по южной стороне ул. Жандосова.

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