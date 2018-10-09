Астана. 9 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Уборные порядка 30% школ Казахстана находятся во дворе, сообщила вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова.

«У нас порядка 30% имеют школ надворные туалеты. Это, действительно, проблемы. Школы построили в 1950-1970 годах», — сказала Б. Асылова на пресс-конференции в правительстве.

При этом она отметила, что акиматы должны отслеживать ситуацию в регионах и присылать бюджетные заявки в министерство.

«Глава государства отметил в своем послании, что в стране есть проблема аварийных школ. Мы решаем этот вопрос на протяжении 7-10 лет. Из республиканского бюджета выделяются значительные средства, но в силу демографического роста, развития крупных агломераций, проблема трехсменных школ остается», — пояснила представитель МОН РК.

Как уточнила Б. Асылова, наибольшее количество трехсменных школ в Алматинской области – 23.