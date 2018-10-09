Три национальных института Казахстана объединят в центр промышленного развития на базе КИРИ

Астана. 9 октября. КазТАГ — Три национальных института Казахстана объединят в центр промышленного развития на базе АО «Казахстанский институт развития индустрии» (КИРИ), сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«5 октября 2018 г. в своем ежегодном послании народу Казахстана президент Нурсултан Назарбаев поручил правительству акцентировать внимание на реализации эффективной промышленной политики, нацеленной на развитие «экономики простых вещей» и экспортоориентированной индустриализации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьера во вторник.

В реализацию данной задачи, в целях согласованности проведения политики индустриализации и консолидации инструментов поддержки, правительством РК будут объединены функции 3-х национальных институтов в области развития индустрии, местного содержания и технологического развития в единый центр промышленного развития на базе АО «Казахстанский институт развития индустрии», добавили в пресс-службе.

Отмечается, что при реорганизации будут оптимизированы бюджетные расходы и штатная структура институтов.

«Для выполнения задач, возлагаемых на будущий центр, 8 октября решением совета директоров АО «КИРИ» Жунусова Дана избрана новым председателем правления», — указывается в сообщении.

Между тем Д.Жунусова в апреле 2018 г. назначена вице-министром национальной экономики РК. А с сентября 2018 г. работала советником премьер-министра РК.