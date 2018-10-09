МЭА призывает крупных производителей нефти увеличить добычу «черного золота»

Алматы. 9 октября. КазТАГ — Международное энергетическое агентство (МЭА) обратилось к ОПЕК и не входящим в картель крупным производителям нефти с призывом увеличить добычу нефти, так как рынок переходит в «красную зону», сообщают «Вести. Экономика».

«Мы все должны понимать опасную ситуацию, нефтяные рынки вступают в «красную зону», — приводятся слова исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля со ссылкой на Bloomberg.

«Мы должны стараться укрепить рынки вместе, потому что сегодня это могут быть просто плохие новости для потребителей, импортеров, а завтра это могут быть плохие новости для производителей», — сказал он.

Ранее МЭА заявляло, что рост цен на нефть может отразиться на спросе в некоторых наиболее быстрорастущих странах мира, если производители не предпримут шаги по увеличению поставок.

Ф. Бироль отметил, что он приветствует усилия крупнейшего нефтепроизводителя — Саудовской Аравии — по увеличению объема производства, но считает, что рыночная напряженность, скорее всего, все равно сохранится. «Если основные производители не будут предпринимать шаги (по увеличению производства), IV квартал этого года будет очень и очень сложный», — считает он.

Предупреждение Ф.Бироля последовало за 20%-ным скачком цен на нефть с августа. Кроме того, экспорт Ирана упал быстрее, чем ожидалось, причем многие крупные импортеры прекращают закупки иранской нефти еще до санкций со стороны США, которые должны вступить в силу с ноября, отмечается в сообщении.

«Спрос по-прежнему очень высокий, объемы добычи нефти в Венесуэле сокращаются в больших количествах, производство Ирана также идет вниз», — сказал глава МЭА. «Свободное падение производства в Венесуэле может помешать увеличению добычи до 1 млн баррелей в день», — сказал Ф.Бироль.

По данным МЭА, Саудовская Аравия, которая в настоящее время добывает около 10,7 млн баррелей в день, может увеличить добычу до 11 млн баррелей в день. Министр энергетики Саудовской Аравии ранее заявлял, что свободные добычные мощности Саудовской Аравии составляют 1,3 млн баррелей в день.