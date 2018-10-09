Скончался народный писатель Казахстана Шерхан Муртаза

Алматы. 9 октября. КазТАГ – На 87-м году жизни скончался народный писатель Казахстана, заслуженный деятель культуры Казахской ССР Шерхан Муртаза, сообщил руководитель управления внутренней политики Жамбылской области Берик Уали.

«Народный писатель Шерхан Муртаза скончался», — гласит запись на его странице в соцсети во вторник.

Напомним, Ш. Муртаза начал свой творческий путь в студенческие годы с перевода на казахский язык произведений «Старик Хоттабыч» Лазаря Лагина и «Радость нашего дома» Мустая Карима. Первый сборник очерков «Құрылысшы Даку» увидел свет в 1958 году. Ш. Муртаза автор романов «Қара маржан» и «Қызыл жебе», пьес «Сталинге хат» («Письмо Сталину») и «Бесеудің хаты» («Письмо пяти»). Его произведения переведены на многие языки мира.

Кроме упомянутых «Старика Хоттабыча» Л. Лагина и «Радости нашего дома» М. Карима, перевел на казахский язык венгерские народные сказки, произведения Ганса Христиана Андерсена и Чингиза Айтматова.