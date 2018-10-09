Вучич пообещал казахстанским бизнесменам госсубсидии в Сербии

Астана. 9 октября. КазТАГ — Оксана Скибан. Намеренных открыть бизнес в Сербии казахстанских бизнесменов ждут государственные субсидии, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Всем предпринимателям из Казахстана, независимо от сферы деятельности, будут предоставлены лучшие условия и госсубсидии, в том числе и по количеству новых рабочих мест. Существуют различные уровни и способы предоставления субсидий. В области новых технологий можем сотрудничать в сфере разработки программного обеспечения, сербские компании славятся во всем мире», — сказал А. Вучич на казахстанско-сербском бизнес-форуме во вторник.

При этом он отметил, что у обеих сторон есть возможность «охватить масштабные рынки посредством создания совместных предприятий».

«К примеру, для вас — западноевропейский рынок, а для нас евразийский рынок», — уточнил глава Сербии.

Также, по его словам, Сербия заинтересована в бестаможенном импорте нескольких позиций товаров на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС), таких как мясо птицы, сыр и др.

А. Вучич указал, что Сербия в списке Doing business занимает почти что соседнюю с Казахстаном строчку.

«За последние 3 года наша позиция в этом списке значительно улучшилась. Третий год подряд у нас идет профицит. Не так много европейских стран, у которых есть профицит бюджета. Нам удалось иметь третью ставку роста после Ирландии и Польши. По количеству и обмену иностранных инвестиций мы — важнейшая страна на Балканах», — подчеркнул он.

На бизнес-форуме стороны договорились о реализации в Астане первого крупного бизнес-проекта с сербами по строительству жилищного комплекса. Как указал премьер РК Бакытжан Сагинтаев, сербская сторона уже сейчас может приступать к социальным объектам в рамках этого проекта — это детские сады и поликлиники.