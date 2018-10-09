Алматы. 9 октября. КазТАГ – На 2,5 суток отключат газоснабжение в четверг в одном из районов Алматы, сообщает пресс-служба филиала «Управление магистральных газопроводов «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия» («Алматыгаз»).

«В связи со врезкой газопроводов мусоросортировочного комплекса в подземный газопровод высокого давления диаметром 720 мм, с 11 октября по 13 октября под отключение попадает 1916 вводов частного сектора и 845 вводов коллективного сектора в квадрате улиц: Момыш улы-Акын Сара-Байзак Батыра-Калкаман 2-19-й км трасса «Алматы-Бишкек». В целом газоснабжения не будет около 2,5 суток», — сообщили в «Алматыгазе» во вторник.

В компании уточнили, что земляные работы по врезке будут производиться по адресу: Алатауский район, ул. Аксайская- ул. Абая (п. Алгабас).