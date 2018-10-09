Об итогах инвестиционных форумов в Нью-Йорке и Лондоне доложили президенту Казахстана

Астана. 9 октября. КазТАГ — Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с заместителем премьер-министра Аскаром Жумагалиевым, сообщила пресс-служба президента РК.

«В ходе встречи главе государства был представлен отчет об итогах проведения инвестиционных форумов в Нью-Йорке и Лондоне», — говорится в сообщении на сайте Акорды во вторник.

Так, по информации А.Жумагалиева, для потенциальных иностранных инвесторов был проведен ряд панельных сессий. Тематика охватывала вопросы приватизации в Казахстане, инвестирования в отдельные сектора экономики, возрождения Великого Шелкового пути, развития транспортной логистики, а также роли инноваций в цифровизации и деятельности МФЦА.

Кроме того, А.Жумагалиев доложил президенту Казахстана о результатах двусторонних встреч, проведенных в рамках инвестиционных форумов.

В завершение Н. Назарбаев дал ряд конкретных поручений.