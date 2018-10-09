Shell потеряла интерес к покупке доли акций КМГ из-за коррупционных рисков

Алматы. 9 октября. КазТАГ – Британско-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell (Shell) потеряла интерес к покупке доли акций АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) из-за коррупционных рисков, сообщает голландская De Telegraaf.

«Нефтегазовый гигант Shell потерял интерес казахстанской государственной компании КМГ. После проведенного расследования похоже, что риск коррупции в компании, которая готовится в 2019 году выйти на фондовый рынок, слишком велик», — говорится в инсайдерской информации во вторник.

Как отмечается, ранее источники сообщали, что Shell хотят приобрести часть акций КМГ до того, как они станут публичными.

«Теперь с Shell в КМГ, с которой она сотрудничает в течение некоторого времени, хотела бы поддержать структурное развитие компании и ее (корпоративную – КазТАГ) культуру. Стороны активно работают в нефтегазовых проектах на Кашагане и Карачаганаке», — сказано в сообщении.

Также издание отмечает, что у правительства Казахстана уже сформирован портфель приватизаций, что согласуется с предыдущим резким падением цен на нефть, что, в числе прочего, нанесла большой урон государственным доходам страны.

Напомним, 2 сентября министр энергетики РК Канат Бозумбаев заявил, что дополнительные доходы Казахстана после урегулирования спора с акционерами Карачаганака могут составить от $360 до $423 млн в зависимости от цены на нефть. Акционеры Карачаганакского проекта, по его словам, выплатят в ближайшие 3 года Казахстану компенсацию в сумме $1,111 млрд. В число крупных акционеров проекта входит и Royal Dutch Shell.