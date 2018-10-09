Алматы. 9 октября. КазТАГ – Отопительный сезон в Алматы начнется 15 октября, однако школы, детсады и больницы начнут подключать к теплу с 12 октября, сообщили в городском акимате.

«По информации управления энергетики и коммунального хозяйства города, отопительный сезон в Алматы начнется с 15 октября 2018 года. В свою очередь социальные объекты, в том числе школы, детские сады и больницы, начнут подключать к теплоснабжению уже с 12 октября», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Согласно информации, все работы по подготовке к новому отопительному периоду ведутся по утвержденному графику. Предприятия городского теплоэнергокомплекса готовы к предстоящему отопительному сезону.

В этой связи также отмечается, что в текущем году в городе была проведена реконструкция 12 км тепловых сетей, 23 км электросетей, строительство и реконструкция 283 км водопровода и 267 км канализации.