Платными планируют сделать штрафстоянки в Астане

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Астана. 9 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Платными планируют сделать штрафстоянки в Астане.

«Сейчас мы внесли предложение в МИР (министерство по инвестициям и развитию РК – КазТАГ) сделать спецстоянки платными, потому что есть машины, которые по 9 лет стоят. Если бы стоянка была платная, эти машины давно уже забрали бы. Пока другого выхода мы не видим», — сказал председатель общественного совета Сансызбай Есилов на заседании во вторник.

Он отметил, что проект направлен на улучшение и регулирование взаимоотношений, связанных с хранением транспорта.

«Какой-то порядок будет установлен, защищены будут права автовладельцев», — подчеркнул С. Есилов.

Общественный совет единогласно поддержал проект.

В свою очередь заместитель руководителя управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны Алихан Куатбеков пояснил, что данный проект нацелен на улучшение качества работ специализированных автостоянок на территории Астаны.

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«Хранение задержанного транспорта, судна, в том числе маломерного судна осуществляется на специальных площадках или стоянках, являющихся коммунальной собственностью. Из местного бюджета ежегодно выделяются средства: в прошлом году было Т38 млн, в этом Т28 млн на содержание двух действующих штрафстоянок. Стоянка по шоссе Алаш рассчитана на 541 машин, стоянка по пр. Тлендиева – на 600. (…) На сегодня спецстоянки для задержанных транспортных средств переполнены на обоих штрафстоянках», — пояснил он.

Также он сообщил, что рассматривается проектно-сметная документация по строительству еще одной спецстоянки.

«В настоящее время рассматривается ПСД на земельном участке площадью 5,1 га в районе жилого массива Коктал-2. В данный момент проект уже проводится, до конца года должны получить заключение экспертизы и потом будет рассматриваться, согласно процедуре», — добавил А. Куатбеков.

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