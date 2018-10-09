Запретить операции по продаже прав на пользование землей намерены в СКО

Петропавловск. 9 октября. КазТАГ – Запретить операции по продаже прав на пользование землей намерены в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.

«Акиму города (Петропавловска – КазТАГ) я уже дал соответствующее поручение законсервировать передачу земель, запретить операции по продаже земель, так как многие годы назад многие земли были проданы, и сегодня, когда приходят потенциальные инвесторы, вопрос упирается в то, что на землях сидят частники, сами ничего не делают и хотят только перепродать землю», — заявил во вторник аким СКО Кумар Аксакалов.

По его словам, «надо поднять историю вопроса – кем и когда эти земли были проданы».

«Многие получили их практически бесплатно, а сегодня хотят продать за большие деньги. Это неправильно. Нужно поставить ситуацию в исходное положение», — подчеркнул глава региона.

Аким сослался на пример, приведенный президентом РК Нурсултаном Назарбаевым в своем послании народу Казахстана.

«На примерах других государств он показал случаи, когда на соседних землях фермеры получают разные результаты. Неэффективно используемые земли, не церемонясь, отбирают у нерадивых хозяев, и отдают тем, кто работает хорошо. И это правильно. У нас в области тоже немало примеров, когда при одинаковых условиях фермеры получают разные результаты – это сплошь и рядом творится. Не можем получить продукцию, хотя есть большая поддержка сельского хозяйства со стороны государства, не можем выплатить нормально зарплату и так далее. И здесь большой потенциал для развития сельскохозяйственного производства», — сказал аким.

За последние 3 года, по его данным, выявлено 1,3 млн. га земель, используемых не по назначению.

«Через суд мы вернули в сельскохозяйственный оборот порядка 1 млн. га. Эта работа будет усилена. Поручаю акимам районов и уполномоченному органу по контролю и охране земель взять на особый контроль вопросы рационального использования земель», — заявил К. Аксакалов.