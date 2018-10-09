Казахстан готовится подписать соглашение по мирному космосу со странами СНГ

Астана. 9 октября. КазТАГ – Казахстан готовится подписать соглашение по мирному космосу со странами Содружества независимых государств (СНГ), сообщается в проекте постановления правительства РК.

«Одобрить прилагаемый проект соглашения об осуществлении совместной деятельности государств-участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Подписать соглашение об осуществлении совместной деятельности государств-участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, разрешив вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера», — говорится в документе.

Согласно проекту соглашения, его целями являются установление правовой и организационной основ многостороннего сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и содействие созданию правовой базы для разработки и заключения между сторонами и участниками совместной деятельности соглашений и других договоренностей по конкретным направлениям совместной космической деятельности.

«Сотрудничество в рамках настоящего соглашения может осуществляться в следующих областях: исследование космического пространства, включая астрофизические исследования, изучение планет и астероидно-кометной опасности; разработка космических аппаратов и средств выведения, их элементов, приборов и устройств; создание и развитие наземной космической инфраструктуры; дистанционное зондирование Земли из космоса; спутниковые навигационные системы, технологии и услуги; защита космической среды, включая контроль, предупреждение и сокращение (ликвидацию) последствий техногенного воздействия на нее; предоставление услуг по осуществлению запусков; применение результатов космической деятельности в научных, экономических и социальных отраслях государств-участников СНГ; научные фундаментальные и прикладные исследования с использованием пилотируемых космических комплексов; обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды при осуществлении космической деятельности; пилотируемые космические полеты; подготовка и переподготовка кадров для космической отрасли», — сказано в документе.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 15 октября.