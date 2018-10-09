Технический сбой произошел на Токийской фондовой бирже

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Алматы. 9 октября. КазТАГ — Технический сбой произошел во вторник в работе крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи.

«Как сообщила администрация биржи, из-за возникших проблем некоторые крупные компании оказались отрезанными от возможности покупать и продавать акции», — говорится в сообщении во вторник.

На Токийской фондовой бирже зарегистрированы почти 2,3 тыс. компаний с совокупной капитализацией более $4 трлн.

Крупнейший сбой в ее работе произошел 1 ноября 2005 года. Тогда из-за проблем в компьютерных системах торги были прекращены на полтора часа.

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