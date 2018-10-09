В Казахстане будут наказывать руководство школ и гороно за привлечение учителей к несвойственной им работе

Астана. 9 октября. КазТАГ — Оксана Скибан. В Казахстане будут наказывать руководство школ и городского отдела народного образования (гороно) за привлечение учителей к несвойственной им работе, сообщила вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева.

«По поручению главы государства нами будет разрабатываться закон «О статусе педагога», где будет четко дан запрет на исполнение такого рода поручений. А после того, как в социальных сетях вышла эта информация (по субботнику в день учителя – КазТАГ), мы разговаривали с руководством управления образования. Нам был дан ответ, что учителя выходили на субботник именно в своей школе. О том, что это не прилегающая территория, мы не знали, будем разбираться», — сказала Э. Суханбердиева на пресс-конференции в правительстве во вторник.

По ее словам, с принятием закона будут наказывать руководство школ и гороно за привлечение учителей к несвойственной им работе.

«О том, что несвойственные функции мы говорим об этом давно, но сейчас это уже будет оговорено в законе. Закон никто нарушать не сможет, и тогда мы сможем привлекать к ответственности за нарушение закона», — добавила она.

В целом Э. Суханбердиева высказала свое мнение по поводу проведения субботников как «хорошее».

«По субботникам мое отношение хорошее. Я считаю, что любой человек, кто бы он ни был (должен участвовать в субботниках – КазТАГ). У нас даже уважаемые депутаты и правительство лично выходит на субботники, когда касается нашего города чистоты и порядка, здесь я за», — подчеркнула она, добавив при этом, что учителя могли выбрать другой день для субботника и не выходить в свой профессиональный праздник мести улицы.

Напомним, ранее в социальной сети появилась информация, что педагоги одной из школ Павлодара в день учителя вышли на субботник.