Астана. 9 октября. КазТАГ – В Казахстане приостановлена деятельность еще одной компании малой авиации — «Фауна Эйр», сообщается на сайте министерства по инвестициям и развитию (МИР) РК.

«На основании инспекционной проверки инспекторами КГА (комитета гражданской авиации – КазТАГ) выявлены нарушения положения сертификационных требований к эксплуатантам гражданских воздушных судов Республики Казахстан (нарушения 1-го уровня) у авиакомпании малой авиации ТОО «Фауна Эйр». За необеспечение эксплуатанта безопасности полетов комитет гражданской авиации МИР РК приостановил действие свидетельства на выполнение авиационных работ ТОО «Фауна Эйр», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в результате совместной работы с главной транспортной прокуратурой РК была приостановлена эксплуатация 17 воздушных судов и деятельность двух авиакомпаний малой авиации («Азия Континенталь Авиалайнс» и ТОО «Независимая авиакомпания «Казавиа»). Кроме того, приняты меры дисциплинарного характера к 16 должностным лицам авиакомпаний за некачественную организацию летной и технической работы.