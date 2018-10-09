80% активов ЕНПФ инвестированы в отечественные инструменты, бумаг МБА нет — глава фонда

Алматы. 9 октября. КазТАГ — Кемар Машанло. В инвестиционном портфеле Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) отсутствуют ценные бумаги Международного банка Азербайджана (МБА), сообщается в ответе председателя правления АО «ЕНПФ» Нурбуби Наурызбаевой на запрос агентства КазТАГ.

«На сегодняшний день в инвестиционном портфеле пенсионных активов ЕНПФ отсутствуют ценные бумаги Международного банка Азербайджана. Имевшиеся ценные бумаги МБА были обменены по итогам реструктуризации, завершившейся 1 сентября 2017 года, на государственные ценные бумаги правительства Азербайджанской Республики в соотношении 1 к 1 по номинальной стоимости. В результате указанного обмена в состав пенсионных активов ЕНПФ были приняты ГЦБ Азербайджанской Республики со ставкой вознаграждения 3,5% годовых и погашением до 2032 года», — сообщила Н.Наурызбаева относительно того, как обстоят дела с возвратом инвестиций ЕНПФ, ранее вложенных в проблемный МБА.

На просьбу пояснить сложившееся соотношение инвестиций, при котором в августе в иностранные бумаги ЕНПФ вложил более Т313 млрд, в то время как в отечественные — 51,4 млрд, в ответе главы правления фонда, в частности, отмечается, что «на сегодняшний день 80% активов (ЕНПФ — КазТАГ) вложены в отечественные (тенговые) инструменты».

«Пенсионные активы инвестированы в государственные ценные бумаги, бумаги компаний квазигосударственного сектора, корпоративные облигации и акции эмитентов РК, размещаются во вклады банков второго уровня и иностранных банков, а также в инструменты надежных зарубежных эмитентов», — уточнила Н. Наурызбаева.

Аналогичный запрос о соотношении инвестированных в августе активов ЕНПФ агентство КазТАГ ранее направило в адрес Национального банка РК, но ответа пока не получило. В вопросах, адресованных финансовому регулятору РК, содержался и такой: почему наряду с ценными бумагами США и РФ фигурирует Мексика; действительно ли эти бумаги надежные и прибыльные?

Напомним, в прошлом месяце Нацбанк РК сообщал об инвестировании в августе свыше Т313 млрд активов ЕНПФ в иностранные инструменты. При этом из обнародованной регулятором информации следовало, что сумма активов пенсионного фонда, инвестированная в отечественные ценные бумаги, оказалась в 6 раз меньше.

Ранее председатель правления ОО «Финпотребсоюз» Айдар Алибаев назвал меры по возрождению частных управляющих компаний в пенсионной системе правильным шагом.

«Да, несмотря на то, что шараханье из стороны в сторону (5 лет назад — слияние накопительных пенсионных фондов в ЕНПФ, сегодня — вновь возможность разделения) – это шаг назад и показатель непрофессионализма управленцев, ошибку исправить лучше поздно, чем никогда. Наличие частных управляющих компаний – это конкурентная среда, у будущих пенсионеров появляется выбор», — сказал А.Алибаев, комментируя сообщение председателя Нацбанка РК Данияра Акишева о том, что в ближайшем будущем вкладчик сможет самостоятельно выбирать управляющую компанию, в которую будут передаваться его пенсионные накопления.

Нацбанк, уверен Д. Алибаев, показал свою несостоятельность в качестве управляющего пенсионными средствами.

«Скандалы с ЕНПФ под управлением Нацбанка можно перечислять долго. Это и покупка обесцененных бумаг, за чем последовал арест (главы ЕНПФ Руслана Ерденаева – КазТАГ). Это и более чем сомнительное инвестирование Т70 млрд в Международный банк Азербайджана, который объявил о своем банкротстве. Все это лишь подтверждает мое убеждение, что ЕНПФ не оправдал тех надежд, которые на него пытались возложить», — утверждал глава «Финпотребсоюза».

Комментируя по просьбе КазТАГ итоги 20 лет действия накопительной пенсионной системы (НПС) РК, экономист сделал вывод, что они неутешительны.

«Появление частных управляющих компаний — явление позитивное. На основании опыта действия НПФ мне хотелось бы пожелать, чтобы Нацбанк, прокуратура и иные силовые структуры более тщательно осуществляли надзор за деятельностью этих компаний, чтобы не было покупки непонятных бумаг, резко теряющих в цене, махинаций, «мутных» дефолтов», — резюмировал А.Алибаев.

Напомним, накопительная пенсионная система стартовала в Казахстане 1 января 1998 года. Она предполагала, что казахстанцы сами будут копить себе пенсию, отчисляя 10% от зарплаты в частные НПФ. Летом 2013 года все НПФ были объединены в государственный ЕНПФ. 27 сентября текущего года председатель Нацбанка РК Д. Акишев в ходе пресс-конференции сказал, что «на этом рынке должна быть конкуренция, то есть вкладчик должен сам выбирать компанию и сам определять свой выбор».