Авиаэкипажи в РК освободят от ответственности за применение мер безопасности в самолете

Новости 40 0

Астана. 10 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Ответственность за применение мер к нарушителям безопасности полетов на воздушных суднах командиры и экипаж нести не будут, сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.

«Конвенцией («О ратификации конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов и протокола, изменяющего конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов» — КазТАГ) предполагается, что любое воздействие, любой хулиганский акт на борту может привести к тяжким последствиям, которые повлекут гибель людей. Поэтому вот такая норма (о снятии ответственности с командира судна, экипажа и владельца воздушного судна за применение мер к нарушителям безопасности полетов на борту воздушного судна – КазТАГ) здесь присутствует», — сказал Р. Скляр при обсуждении документов на пленарном заседании мажилиса парламента РК в среду.

По словам депутата Бекболата Тлеухана ст. 9 протокола предусмотрено, что за действия, предпринятые в отношении нарушителей, командир воздушного судна, члены экипажа, пассажир, владелец и эксплуатант воздушного судна не несут ответственности ни при каком судебном разбирательстве.

«Таким образом, даже в случае неправомерных действий, вышеуказанные лица будут освобождены от ответственности. В связи с этим, как будут защищены права пассажира, предполагаемого нарушителя, в случае неправомерных действий по отношению к нему?» — задался он вопросом.

На этот счет представитель генеральной прокуратуры Айбек Нурахметов ответил, что, если действие сотрудников будут неправомерны по отношению к пассажиру, то пассажир вправе обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, которые обязаны будут провести проверку по данному факту, дать юридическую оценку, действиям каждого из участников.

Власть не успевает за темпом урбанизации Власть не успевает за темпом урбанизации
5513

«И потом уже решать вопрос о виновности или не виновности, привлечения или не привлечения к ответственности», — пояснил он.

Р. Скляр добавил, что поведение на борту воздушного судна регламентируется казахстанскими правилами поведения на борту воздушного судна.

«Любое нарушение этих правил рассматривается как недопустимое поведение, нарушающее порядок. Статистика у нас, несмотря на то, что количество рейсов увеличивается, примерно в прошлом году было два-три случая, когда привлекали граждан к административной ответственности за нарушение общественного порядка на борту воздушного судна, за нарушение правил поведения», — указал вице-министр.

Похожие материалы:

  1. Мажилис одобрил ратификацию конвенции о применении «разумных» мер к пассажирам, угрожающим безопасности полетов
  2. Сотрудников алматинского аэропорта оштрафовали после безбилетного прохода певца на борт самолета
  3. Дипломаты Евросоюза согласовали механизм ввода санкций за применение химоружия
  4. Механизм ввода санкций за применение химоружия может создать Евросоюз до конца 2018 г.
  5. Треть из 6,5 тыс. мест массового скопления людей в РК не соответствует требованиям антитеррористической безопасности

Новости партнеров

Загрузка...