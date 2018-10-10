Авиаэкипажи в РК освободят от ответственности за применение мер безопасности в самолете

Астана. 10 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Ответственность за применение мер к нарушителям безопасности полетов на воздушных суднах командиры и экипаж нести не будут, сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.

«Конвенцией («О ратификации конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов и протокола, изменяющего конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов» — КазТАГ) предполагается, что любое воздействие, любой хулиганский акт на борту может привести к тяжким последствиям, которые повлекут гибель людей. Поэтому вот такая норма (о снятии ответственности с командира судна, экипажа и владельца воздушного судна за применение мер к нарушителям безопасности полетов на борту воздушного судна – КазТАГ) здесь присутствует», — сказал Р. Скляр при обсуждении документов на пленарном заседании мажилиса парламента РК в среду.

По словам депутата Бекболата Тлеухана ст. 9 протокола предусмотрено, что за действия, предпринятые в отношении нарушителей, командир воздушного судна, члены экипажа, пассажир, владелец и эксплуатант воздушного судна не несут ответственности ни при каком судебном разбирательстве.

«Таким образом, даже в случае неправомерных действий, вышеуказанные лица будут освобождены от ответственности. В связи с этим, как будут защищены права пассажира, предполагаемого нарушителя, в случае неправомерных действий по отношению к нему?» — задался он вопросом.

На этот счет представитель генеральной прокуратуры Айбек Нурахметов ответил, что, если действие сотрудников будут неправомерны по отношению к пассажиру, то пассажир вправе обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, которые обязаны будут провести проверку по данному факту, дать юридическую оценку, действиям каждого из участников.

«И потом уже решать вопрос о виновности или не виновности, привлечения или не привлечения к ответственности», — пояснил он.

Р. Скляр добавил, что поведение на борту воздушного судна регламентируется казахстанскими правилами поведения на борту воздушного судна.

«Любое нарушение этих правил рассматривается как недопустимое поведение, нарушающее порядок. Статистика у нас, несмотря на то, что количество рейсов увеличивается, примерно в прошлом году было два-три случая, когда привлекали граждан к административной ответственности за нарушение общественного порядка на борту воздушного судна, за нарушение правил поведения», — указал вице-министр.