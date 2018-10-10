Мажилис одобрил ратификацию конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов

Астана. 10 октября. КазТАГ — Оксана Скибан. Депутаты мажилиса парламента на пленарном заседании палаты в среду одобрили проект закона РК «О ратификации конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов и протокола, дополняющего конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов».

«В соответствии с конвенцией лицо на борту воздушного судна, которое незаконно, путем насилия или угрозы применением насилия, или путем любой другой формы запугивания, захватывает это воздушное судно или осуществляет над ним контроль, либо пытается совершить любое такое действие, или является соучастником лица, которое совершает или пытается совершить любое такое действие, совершает преступление», — говорится в заключении профильного комитета.

При этом отмечается, что каждое государство принимает такие меры, какие могут оказаться необходимыми, чтобы установить свою юрисдикцию над таким преступлением и любыми другими актами насилия в отношении пассажиров или экипажа, совершенными предполагаемым преступником в связи с таким преступлением.

«Согласно протоколу, воздушное судно считается находящимся в эксплуатации с начала его предполетной подготовки наземным персоналом или экипажем до истечения 24 часов после любой посадки. Также протоколом устанавливаются меры, которые могут принять государства для установления своей юрисдикции над преступлениями и любыми другими актами насилия в отношении пассажиров и экипажа», — указывается комитетом.

Кроме того, поясняется, что в случае, если государство заключает лицо, совершившее преступление, под стражу, оно немедленно уведомляет государства-участники, которые установили юрисдикцию над этим преступлением, депозитария и в случае необходимости — другие государства-участники о факте нахождения этого лица под стражей и об обстоятельствах, послуживших основанием для задержания.

«Преступления, указанные в рассматриваемом протоколе, подлежат включению в качестве преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, заключенный между государствами-участниками», — уточняется в заключении.

Данные конвенция и протокол совершены в Пекине в октябре 2010 года.