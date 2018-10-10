Астана. 10 октября. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетит с официальным визитом 16-17 октября Финляндию, сообщает пресс-служба главы государства.

«16-17 октября состоится официальный визит президента Казахстана в Финляндскую Республику. В рамках визита запланировано проведение встреч Н. Назарбаева в узком и широком форматах с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте, а также форума с представителями деловых кругов Финляндии», — говорится в сообщении на сайте Акорды в среду.

Кроме того, глава государства примет участие в работе XII саммита форума «Азия – Европа» (АСЕМ), который пройдет 18-19 октября в Королевстве Бельгия, в Брюсселе.